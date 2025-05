Nuova Audi e-tron GT quattro: dinamismo elettrico in chiave Granturismo

(Adnkronos) –

Audi arricchisce la famiglia e-tron GT introducendo la nuova variante quattro, pensata per offrire performance da sportiva, versatilità quotidiana e autonomia ai vertici della categoria. Si tratta del nuovo punto d’ingresso nella gamma della coupé elettrica a quattro porte, che mantiene l’impronta da Granturismo pur riducendo il peso fino a 40 kg rispetto alle versioni superiori. Grazie al baricentro straordinariamente basso, alla trazione integrale quattro elettrica e alle sospensioni pneumatiche adattive di serie, il comportamento dinamico della nuova Audi e-tron GT quattro spazia dal comfort da ammiraglia alla reattività tipica di una sportiva. La disponibilità dello sterzo integrale e delle sospensioni attive eleva ulteriormente la precisione e l’agilità in ogni condizione. La nuova Audi e-tron GT quattro eroga fino a 585 CV con una coppia massima di 625 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Grazie alla batteria da 105 kWh (97 kWh netti) e a un consumo di soli 17,8 – 19,3 kWh/100 km, raggiunge fino a 622 km di autonomia WLTP, il miglior valore dell’intera gamma. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge i 320 kW, permettendo di recuperare fino a 285 km in soli 10 minuti presso le stazioni HPC. Il sistema e-tron trip planner ottimizza gli spostamenti integrando il precondizionamento della batteria. Nonostante la linea bassa e aerodinamica (CX di 0,24), l’abitabilità posteriore è garantita dalle “foot garage” ricavate nel pacco batteria, offrendo ampio spazio per gambe e testa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)