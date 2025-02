Nuova nomenclatura Audi: identificazione immediata

(Adnkronos) –

Audi introduce una nuova nomenclatura per i suoi modelli, puntando su un sistema di identificazione chiaro e intuitivo, indipendentemente dalla tecnologia di propulsione. Il formato alfanumerico adotterà lettere e numeri per classificare i veicoli in base a dimensioni e posizionamento, semplificando la scelta per i Clienti.

Marco Schubert, membro del Board di AUDI AG per le Vendite e il Marketing, dichiara: “Abbiamo adottato un approccio altamente intuitivo per agevolare l’orientamento della Clientela all’interno del nostro portfolio globale.”



La precedente distinzione tra veicoli elettrici e termici, basata su numeri pari e dispari, verrà eliminata. Il nuovo schema prevede: • A e Q: lettere identificative per le vetture con pianale basso e SUV • Numerazione progressiva: classificazione indipendente dal tipo di propulsione • Body type e sigle propulsive: le varianti saranno riconoscibili attraverso denominazioni come Avant, Sedan e Sportback, oltre alle sigle per i diversi sistemi: o e-tron (full electric) o TFSI

e (plug-in hybrid) o TFSI (benzina) o TDI (diesel) Il primo modello a introdurre il nuovo schema sarà la nuova generazione di Audi A6 con tecnologia termica, in arrivo il 4 marzo. La nomenclatura permetterà di distinguere facilmente tra le varianti Audi A6 Avant TFSI/TDI e Audi A6 Avant e-tron, a trazione completamente elettrica. Non sono previsti cambi di denominazione per i modelli già in commercio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)