Nuova Opel Frontera: un remake futuristico

(Adnkronos) –

Opel Frontera è il nuovo SUV che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della Casa di Rüsselsheim.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato: “Con la sua combinazione di design robusto, spaziosità, soluzioni intelligenti e trasmissioni efficienti, la nostra nuova Opel Frontera si rivolge a un'ampia gamma di clienti che vogliono distinguersi dalla massa. È ideale per l'ambiente urbano e suburbano ed offre un'esperienza di ricarica ai nostri clienti".

Il nuovo logo "Blitz" campeggia al centro dell’Opel Vizor, con la striscia nera che conferisce al frontale un’identità ben precisa. I gruppi ottici Eco LED sono dotati di abbaglianti automatici. nel frontale conferisce alla vettura una identità. Osservando la vettura lateralmente si nota il caratteristico montante “C” che visivamente divide l’abitacolo, quest’ultimo è particolarmente spazioso e confortevole. Pronunciati i passaruota, il loro aspetto conferisce al SUV tedesco un senso di stabilità. Nell’abitacolo sono presenti due display da 10 pollici che, uniti da una fascia in vetro, total black, danno vita al Pure Panel, sistema che racchiude anche l’impianto centrale di intrattenimento. I sedili anteriori hanno rivestimenti Eco e sono impreziositi da cuciture a contrasto, i passeggeri posteriori possono riporre oggetti di piccole dimensioni, come ad esempio uno smartphone, nelle apposite tasche ricavate negli schienali dei sedili anteriori. Due le motorizzazioni disponibili: ibrida e full electric. La Opel Frontera Hybrid è equipaggiata con un motore turbo a benzina da 1.2 litri, capace di erogare 100 CV, abbinato ad un motore elettrico da 28 CV e a un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti. Tra qualche settimana sarà disponibile anche il motore turbo benzina da 1.2 litri e 136 cv. La Frontera Full Electric è in grado di percorrere oltre 400 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica di energia. Il motore elettrico è quello già presente nel Gruppo Stellantis.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)