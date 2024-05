Nuovo design per l’App di EasyPark

(Adnkronos) – L'aggiornamento dell'app EasyPark renderà il parcheggio ancora più facile. Grazie ad un'interfaccia rinnovata e a nuove funzionalità sarà possibile ottenere ora una panoramica più semplice delle aree di parcheggio e una visione più chiara dei veicoli registrati nell'app. Verranno inoltre introdotte nuove opzioni di personalizzazione e la possibilità di aggiungere veicoli temporanei. “Questi aggiornamenti dimostrano il nostro costante impegno nell'innovazione. In EasyPark Group siamo impegnati a fornire a tutti i clienti il miglior servizio possibile. Valorizziamo sempre i feedback ricevuti e, grazie ai commenti degli utenti, stiamo implementando il più significativo aggiornamento dell'app EasyPark degli ultimi anni. Le nuove funzionalità che stiamo introducendo sono principalmente basate sulle richieste degli utenti, arricchite da ulteriori miglioramenti sviluppati internamente. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno condiviso le loro opinioni: il loro contributo è fondamentale per migliorare i nostri servizi" afferma Cameron Clayton, CEO di EasyPark Group.

Infine i metodi di pagamento sono stati migliorati e sono stati aggiunti la possibilità di utilizzare Apple Pay o Google Pay.

L'app EasyPark è attualmente disponibile in 20 Paesi e in più di 3.700 città.

