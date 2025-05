Nuovo Renault Austral alza il livello nel segmento C

(Adnkronos) – L’ultima evoluzione di Renault Austral ridefinisce il concetto di SUV compatto, con un perfetto equilibrio tra efficienza ibrida, stile e piacere di guida. Lanciato nel 2022, questo modello ha già superato le 200.000 unità vendute, confermandosi uno dei pilastri della strategia Renaulution per la riconquista dei segmenti C e D. Oggi, quasi la metà dei clienti sceglie la versione top di gamma Esprit Alpine, segno del crescente apprezzamento per contenuti premium in un formato compatto. La motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli rappresenta l’80% delle vendite, grazie a un’efficienza senza compromessi e una guida fluida, ottimizzata da una trasmissione automatica multimodale senza frizione. Completamente rivisto nel design, Nuovo Renault Austral adotta i tratti distintivi del nuovo linguaggio stilistico Renault, che si riflette nel frontale ridisegnato e nei dettagli estetici ispirati ai modelli di fascia superiore. Le proporzioni restano contenute, ma l’abitabilità interna sorprende: merito della panchetta posteriore scorrevole e della cura per ogni centimetro disponibile. A bordo si respira un’atmosfera raffinata, con nuovi sedili e materiali che esaltano l’identità del veicolo. Il sistema OpenR Link con Google integrato amplia le funzionalità digitali, aggiungendo nuove App e il riconoscimento del conducente, che attiva automaticamente il suo profilo personale. Il SUV si distingue anche per il comportamento dinamico, reso eccellente dal telaio con tecnologia 4Control Advanced a quattro ruote sterzanti, dai 32 sistemi ADAS disponibili e dai settaggi Multi-Sense, che permettono una personalizzazione totale dell’esperienza di guida. Tre gli allestimenti proposti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine, ognuno pensato per soddisfare esigenze diverse, ma sempre con contenuti ricchi e tecnologia avanzata. Prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna, Nuovo Renault Austral è pronto a conquistare nuovi mercati europei già dall’estate. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)