OMODA & JAECOO, un’ascesa senza precedenti nel mercato europeo

(Adnkronos) – In poco più di un anno, OMODA & JAECOO si è imposta come una delle realtà più dinamiche e sorprendenti del panorama automobilistico europeo. Dal debutto nel febbraio 2024, il brand ha raggiunto oltre 50.000 immatricolazioni in appena 16 mesi, aprendo oltre 300 showroom e affermandosi in 10 mercati strategici. Nel solo primo semestre del 2025, le vendite di OMODA & Jaecoo hanno toccato quota 31.727 unità, con un incremento vertiginoso del 1.135% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Giugno 2025 ha registrato un ulteriore picco, con 8.233 veicoli consegnati, segnando un +854% su base annua. La penetrazione del marchio in Europa ha superato ogni previsione. In Spagna, OMODA & JAECOO ha venduto oltre 10.000 veicoli in soli 11 mesi, raggiungendo a giugno 2025 un totale di 18.860 unità, un risultato mai registrato nella storia del settore. Nel Regno Unito, l’azienda ha conquistato una quota di mercato del 2% in appena 9 mesi, sorpassando i tempi di crescita di marchi consolidati come Hyundai e Tesla. In Italia, nonostante il calo del mercato (-17% su base annua a giugno), il marchio ha segnato un incremento mensile del 31%, superando le 1.000 immatricolazioni e consolidando una quota dell’1%. Uno dei principali fattori di successo è la Jaecoo 7 Super Hybrid, dotata del sistema SHS Super Hybrid System, riconosciuto come leader tecnologico mondiale. Con vendite mensili superiori alle 10.000 unità, il modello ha conquistato la leadership in diversi mercati ibridi europei, tra cui Polonia, Regno Unito, Spagna e Italia. In Polonia, a giugno 2025, il marchio ha superato Volvo nel segmento PHEV con 334 nuove immatricolazioni. In Spagna, la J7 PHEV ha raggiunto una quota del 3,7% del segmento, superando Toyota e Mercedes-Benz. Nel Regno Unito, la Jaecoo 7 Super Hybrid ha registrato 947 unità vendute nello stesso mese. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)