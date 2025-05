Porsche lancia il Registro Italiano E-Motion, club elettrico unico al mondo

(Adnkronos) –

Porsche Italia ha ufficializzato la nascita del Registro Italiano E-Motion, il primo Porsche Club al mondo riservato esclusivamente ai modelli elettrici del marchio. L’inaugurazione si è svolta il 25 maggio 2025 al Porsche Experience Center Franciacorta, alla presenza di figure chiave come Sebastian Mertke (Porsche AG), Massimiliano Cariola (Marketing Porsche Italia), Andrea Gruppach (Federazione italiana Porsche Club) e i 72 soci fondatori. Questa realtà nasce da una rete di appassionati italiani che guidano vetture elettriche Porsche fin dall’introduzione della Taycan nel 2020. Uniti da un forte senso di appartenenza al brand e da una visione sostenibile della mobilità, hanno dato vita a una community nuova e rappresentativa dell’evoluzione tecnologica del marchio. Il Registro ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di e-mobility, promuovendo la mobilità a zero emissioni attraverso l’innovazione tecnica e il piacere di guida tipico di Porsche. Tra gli obiettivi principali: • sviluppare una community attiva che favorisca il dialogo e lo scambio tra soci; • offrire servizi, contenuti tecnici e attività riservate ai membri; • collaborare con Porsche Italia e la rete ufficiale per valorizzare la cultura dell’elettrico in Italia. Alla base del progetto vi sono valori condivisi: passione per il marchio, apertura alle tecnologie più avanzate, impegno verso la sostenibilità e desiderio di vivere esperienze autentiche insieme ad altri utenti della gamma BEV.



Alessandro Ceci, Presidente del nuovo Registro, ha evidenziato l'orgoglio per un riconoscimento mondiale così importante, simbolo di una passione concreta per l'evoluzione elettrica. I primi eventi esclusivi sono già in calendario: un tour tra i panorami della Lessinia (14 giugno) e una suggestiva parata sulle Alpi (19 settembre), con arrivo all'Hans-Peter Porsche Traumwerk, sede di una straordinaria collezione storica.