Range Rover House Mykonos: 55 anni tra innovazione e lusso contemporaneo

(Adnkronos) – Nel cuore delle Cicladi, sull’isola di Mykonos, Range Rover ha riaperto le porte della sua iconica House per un evento esclusivo che segna il 55esimo anniversario del marchio. Dal 11 al 26 luglio 2025, clienti selezionati e ospiti speciali sono stati accolti in una dimora straordinaria affacciata sul mare di Aleomandra, dove tradizione, design e tecnologia si fondono nell’essenza del Modern Luxury.

Tra piscine a sfioro, architettura in pietra e interni sofisticati, la villa rappresenta la quintessenza dello stile Range Rover. Ogni dettaglio architettonico richiama la visione del marchio: eleganza funzionale, equilibrio tra natura e innovazione, esperienza su misura. Protagonista assoluta della manifestazione è stata la nuova Range Rover SV Fifty-Five, omaggio contemporaneo al modello originale del 1970. Prodotta in appena dieci unità, si distingue per la carrozzeria bespoke in Lincoln Green reinterpretato in chiave moderna, sedili in pelle Caraway con cuciture esclusive e soglie d'ingresso personalizzate con l'incisione "1 of 10". Accanto a questa edizione rarissima, la Range Rover House ha esposto anche modelli come la Range Rover Sport SV Vega Curation, ispirata alla stella Vega, con finiture in fibra di carbonio Twill Gloss e pinze freno Nano Yellow, e la nuova Range Rover Sport SV Edition TWO, evoluzione della Edition ONE, con sospensioni avanzate e sedili Body and Soul capaci di coniugare comfort fisico e benessere sensoriale. Oltre all'esposizione statica, gli ospiti hanno potuto testare i nuovi modelli su percorsi panoramici che alternano tratti stradali e off-road, esaltando le prestazioni e la versatilità tipiche del marchio.