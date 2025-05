(Adnkronos) –

Renault rinnova il suo impegno al Roland-Garros 2025 con un’anteprima mondiale assoluta: la nuova Renault 4 Savane 4×4 Concept sarà la protagonista dello stand ufficiale dal 19 maggio, affiancata dalla spettacolare Renault 5 Turbo 3E e dalla raffinata serie speciale Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros.

Concepita come manifesto dell’eleganza avventurosa, la 4 Savane 4×4 Concept si distingue per la trazione integrale permanente, resa possibile grazie all’aggiunta di un secondo motore elettrico posteriore. Il risultato? Un B-SUV elettrico pronto ad affrontare i percorsi più impegnativi, dai tratti fangosi agli sterrati più isolati. Il design rende omaggio allo spirito “gentleman explorer”, con un assetto rialzato di 15 mm rispetto alla Renault 4 E-Tech Electric di serie, carreggiate allargate di 10 mm su ciascun lato e pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ da 18” montati su cerchi esclusivi Savane. La tinta carrozzeria Verde Giada, accostata a elementi Nero Lucido e dettagli camouflage sul tetto, esalta lo stile robusto ed elegante del modello. Gli interni propongono un ambiente sofisticato, con sedili rivestiti in tessuto tecnico color Marrone Scuro, decorati da cuciture tono su tono e motivi pied-de-poule. La plancia ospita il logo retroilluminato 4Savane, vero segno distintivo dell’abitacolo. Accanto a questa visione fuoristradistica, Renault mette in scena anche la 5 Turbo 3E, compatta supercar elettrica con doppio motore da 555 CV, e la Renault 5 Roland-Garros, che celebra il tennis con dettagli ispirati allo stadio e una batteria da 52 kWh per 410 km di autonomia WLTP. Renault, partner premium e operatore ufficiale dei trasporti per il torneo, schiera una flotta composta all’87% da veicoli elettrificati, incluso il nuovo Espace Full Hybrid. Due navette autonome 100% elettriche collegheranno Porte d’Auteuil al villaggio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)