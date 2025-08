Revolut title partner del team Audi F1 a partire dal 2026

(Adnkronos) –

Audi e Revolut hanno siglato un accordo strategico che vedrà la società fintech diventare title partner del futuro team Audi F1 a partire dal Campionato del Mondo di Formula 1 FIA 2026. L’intesa sancisce l’unione di due realtà d’eccellenza accomunate dalla spinta all’innovazione e da un approccio rivoluzionario nei rispettivi settori. La collaborazione punta a trasformare l’esperienza della Formula 1 in un punto di incontro tra tecnologia, sport e interazione digitale. Grazie a Revolut, i tifosi potranno vivere il weekend di gara in modo totalmente nuovo, attraverso iniziative pensate per coinvolgere le nuove generazioni di appassionati e offrire vantaggi esclusivi ai clienti del servizio. Nel cuore operativo della squadra, la piattaforma Revolut Business sarà implementata per ottimizzare la gestione finanziaria del team.

Jonathan Wheatley, Team Principal della futura scuderia Audi F1, ha rimarcato come questa alleanza sia molto più di una sponsorizzazione: è una scelta mirata a ridefinire gli standard di coinvolgimento tra squadra e tifosi, sfruttando le soluzioni digitali per rendere l’interazione sempre più immersiva.

Nik Storonsky, CEO di Revolut, ha dichiarato che la partnership rappresenta un passaggio fondamentale per l’azienda, in un momento in cui si prepara a superare la soglia dei 100 milioni di clienti globali. Il debutto di Audi nel circus rappresenta un investimento a lungo termine all’interno di un contesto sempre più attento alla sostenibilità. Con un bacino globale di 820 milioni di appassionati e 1,6 miliardi di telespettatori nel 2024, la Formula 1 si conferma una delle piattaforme mediatiche più efficaci al mondo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)