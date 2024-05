Solera annuncia una partnership strategica con AXALTA

(Adnkronos) –

Solera, leader mondiale nella gestione del ciclo di vita dei veicoli, ha annunciato una partnership strategica con Axalta, fornitore leader a livello mondiale di vernici liquide e in polvere. Grazie a questa partnership strategica, i sistemi di verniciatura convenzionali e Fast Cure Low Energy (FCLE) di Axalta saranno integrati nella piattaforma Sustainable Estimatics di Solera, consentendo ai clienti di Axalta di analizzare le emissioni di CO2 per ogni riparazione. “Siamo entusiasti di collaborare con Solera e di introdurre una nuova soluzione sul mercato”, ha dichiarato Troy Weaver, President of Global Refinish di Axalta. “Questa tecnologia è in linea con il costante impegno di Axalta per la sostenibilità, poiché ci siamo prefissati di diventare Carbon Neutral entro il 2040, ed è stata progettata pensando ai nostri clienti per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Calcolando con precisione le emissioni di CO2 per ogni riparazione, i nostri clienti possono prendere decisioni data-driven per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio, a tutto vantaggio dei loro profitti”.

Sustainable Estimatics for Paint semplifica in pratica l'analisi delle emissioni di CO2 di Ambito 1, 2 e 3, consentendo alle aziende di presentare dati credibili e verificati sulle emissioni di carbonio.

Arnaud Agostini, International Managing Director di Solera, ha commentato: “La collaborazione con Axalta è stata per noi una scelta naturale nell'ambito della nostra soluzione Sustainable Estimatics. La capacità di misurare le emissioni di anidride carbonica sta diventando sempre più diffusa in tutto il mondo, con un numero sempre maggiore di Governi che cercano di raccomandarne la misurazione per comprendere l'impatto ambientale della riparazione dei veicoli sul Pianeta. La preparazione, la produzione e l'uso della vernice sono una parte importante di ogni processo di carrozzeria e un fattore estremamente importante per gli assicuratori che dovranno misurare e riportare con precisione l'impatto di CO2 di ogni elemento di ogni riparazione. Grazie alla collaborazione con Axalta, Solera non solo garantisce una misurazione accurata delle emissioni di CO2 emesse a seguito di una riparazione, ma, dato che il processo di verniciatura è in continua evoluzione, ci assicuriamo che, avendo accesso ai dati in continua evoluzione di Axalta che sviluppa vernici sempre più ecologiche, i nostri dati rimangano adatti allo scopo nel lungo periodo, portando le emissioni di CO2 più accurate collegate alla riparazione dei veicoli.” —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)