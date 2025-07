(Adnkronos) – Dopo 8 mesi consecutivi di crescita, torna a flettere il mercato dell’auto usata: maggio segna un -5% con 448.299 trasferimenti di proprietà rispetto ai 471.992 di maggio 2024. Sempre a maggio l’analisi per regione conferma inalterato il podio. La Lombardia è al 1° posto, al 15,9% nel mese seguita da Regione Lazio. Troviamo poi la Campania in 3a posizione con il 9,1% e al 4° posto la Sicilia. Anche fra le minivolture le auto diesel confermano la leadership nel mese, ma calano di 4,8 punti al 43,8% totale. Il motore a benzina sale al 32,8% mentre il Gpl cresce al 5,4% e il metano rimane stabile al 2,0%. In sostenuta crescita le minivolture di auto ibride che segnano un 12,4% mentre le vetture ibride plug-in e le elettriche si posizionano rispettivamente al 2,0% e all’1,6% di quota, recuperando rispettivamente 0,5 e 0,3 punti. Nota positiva, la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità recupera 4 decimali e si attesta al 48,6%. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)