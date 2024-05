TUCANO URBANO e In&motion presentano due nuovi airbag

(Adnkronos) – Si tratta di due gilet airbag per motociclisti di ultima generazione, nello specifico parliamo dell'AIRSCUD FLEX e del'AIRSCUD FLEX LADY, dotati di una serie di workshop dedicati alla scoperta degli algoritmi di rilevazione e di attivazione dell'airbag.

Tucano Urbano con i nuovi gilet airbag, con tecnologia In&motion integrata, utilizza specifiche tecniche all'avanguardia grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e con la chiamata d'emergenza integrata. " Le nostre città continuano a essere troppo piene, soprattutto in estate, di motociclisti che si muovono senza nessuna protezione, del tutto ignari dei pericoli che si corrono, tra tram, pavé, cordoli, buche… afferma Florian Martin, direttore marketing del gruppo brianzolo, per questo volgliamo dare evidenza agli studi compiuti insieme a In&motion in materia di protezione e condividendo analisi basate sui dati di migliaia di rider in movimento sulle strade di tutto il mondo”.

“La nostra missione – spiega Rémi Thomas, CEO di In&motion – è salvare vite democratizzando il più possibile l'airbag. Ed è per questo che puntiamo a innalzare sempre più i nostri livelli tecnologici, mantenendo un dialogo continuo con i nostri esperti, gli ingegneri, i medici e i tecnici che ogni giorno danno forma ai nostri sistemi di protezione.”

I nuovi gilet airbag della Tucano Urbano dispongono di ben 7 sensori – 3 accelerometri, 3 giroscopi e un 1 GPS. L’algoritmo di rilevamento misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione più veloce al mondo in meno di 60 millisecondi.

Compreso nell'abbonamento è disponbile il servizio integrato di Liberty Rider che, in caso di incidente, geolocalizza l'utente e chiama in automatico i soccorsi direttamente dall'app My In&box.