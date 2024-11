Voge presenta a EICMA 2024 le nuove DS800, Loncin e Bicose

(Adnkronos) –

Voge ritorna a EICMA in grande stile, presentando tre novità che uniscono lo spirito di avventura al divertimento puro che caratterizza l’intera gamma. La nuova VOGE DS800 Rally è equipaggiata con un motore bicilindrico KEL800 raffreddato a liquido in grado di sprigionare una potenza massima di 93,8 CV. Il serbatoio benzina ha una capacità di 24 litri, il che la rende perfetta per lunghe trasferte e viaggi. Appositamente tarato per affrontare diverse condizioni stradali è il gruppo sospensioni. La Loncin XWolf1000 MudVersion è l’ultima evoluzione degli ATV di alta gamma. Monta pneumatici specifici per il fango da 30 pollici e ha un’altezza da terra di ben 343 mm. Le sospensioni sono a doppio braccio, il radiatore è stato posizionato in altro. Cuore del nuovo ATV by Voge è un potente bicilindrico da 100 cavalli con coppia massima di 102 Nm. Presente il differenziale anteriore con funzione di bloccaggio automatico a slittamento limitato e manuale. Si rivolge a chi ama la natura e vuole rispettare l’ambiente, pur praticando l’off-road. La nuova EF40X ha prestazioni incredibili ed è spinta da un motore elettrico con potenza di picco di 8,6 kW e coppia massima di 390 Nm. Dotata di ammortizzatori anteriori e posteriori completamente regolabili, la Bicose ha un angolo di salita superiore ai 45 gradi. Con il lancio di questi tre nuovi modelli a EICMA 2024,

Voge conferma di voler continuare a produrre prodotti dalle grandi potenzialità, ma che si rivolgono a tutti: “Pure Play, No Limits”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)