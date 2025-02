Volvo Cars conferma la sua partnership commerciale in Europa con Lynk & Co

(Adnkronos) –

Volvo Cars rinnova il proprio impegno nella partnership commerciale con Lynk & Co, confermando la volontà di proseguire la collaborazione nonostante la recente decisione di cedere la propria partecipazione azionaria nella società. Avviata nel settembre 2024, questa alleanza strategica ha introdotto un modello di vendita innovativo, in cui i veicoli Lynk & Co vengono distribuiti attraverso una rete selezionata di concessionari Volvo Cars in sette mercati europei. Grazie a questa formula di vendita all’ingrosso, i clienti possono acquistare i modelli Lynk & Co direttamente presso i rivenditori Volvo aderenti all’accordo. La partnership non si limita alla vendita di auto nuove, ma include anche la commercializzazione di veicoli usati, la fornitura di ricambi e un piano logistico condiviso tra le due aziende. Ufficializzata alla fine del 2024 con la creazione di una joint venture, questa collaborazione è già operativa in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Spagna e Italia, con possibilità di estensione ad altri mercati. L’intesa porta vantaggi significativi a entrambe le realtà: Lynk & Co può contare sulla consolidata rete di Volvo Cars per rafforzare la propria presenza in Europa, mentre i concessionari del Marchio svedese coinvolti acquisiscono nuove opportunità di business e crescita economica.

Arek Nowinski, President for International Markets di Volvo Cars, ha dichiarato:

“La nostra collaborazione con Lynk & Co è strutturata per durare nel tempo e portare valore a entrambe le aziende. Mentre Lynk & Co continuerà a sviluppare la propria gamma di prodotti e strategie di vendita, Volvo Cars metterà a disposizione la propria esperienza nella distribuzione retail per supportarne l’espansione in Europa. Abbiamo una visione comune che ci guiderà verso il successo di questa iniziativa”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)