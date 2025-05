Yamaha Tricity 125 2025: lo scooter urbano a tre ruote che cambia le regole

(Adnkronos) – Il nuovo Yamaha Tricity 125 ridefinisce il concetto di mobilità urbana. Lo scooter a tre ruote torna con un look completamente aggiornato e nuove soluzioni pensate per offrire comfort, sicurezza e connettività a chi si sposta quotidianamente in città. È guidabile con patente B e adatto anche a chi ha poca esperienza su due ruote. Il cuore del Tricity è un motore Blue Core da 125 cc, omologato Euro5+, fluido e parco nei consumi. A migliorare l’efficienza c’è anche lo Start & Stop automatico, che spegne il propulsore alle soste e lo riattiva senza attese, riducendo consumi e emissioni. L’architettura a tre ruote sfrutta il sistema Leaning Multi-Wheel per aumentare la stabilità, anche su superfici sconnesse. Il freno UBS (Unified Brake System) distribuisce la potenza tra le ruote, garantendo una frenata bilanciata e progressiva. Dal punto di vista estetico, il Tricity 125 eredita lo stile dal fratello maggiore Tricity 300, con fari full LED e linee affilate che comunicano dinamismo. Il nuovo display TFT da 4,2 pollici, collegabile allo smartphone tramite l’app MyRide, permette di visualizzare mappe turn-by-turn, chiamate, messaggi, musica e meteo, tutto accessibile tramite comandi al manubrio. Non mancano dotazioni pratiche come la Smart Key per l’avvio senza chiave, vani portaoggetti capienti, presa USB-C per ricariche rapide e predisposizione per accessori originali Yamaha, facilmente installabili. Ampia anche la collezione abbigliamento e merchandising dedicata. Proposto nelle tinte Zen Green, Milky White e Matt Grey, il nuovo Yamaha Tricity 125 sarà disponibile da metà giugno 2025 al prezzo di 4.699 euro f.c. Una soluzione concreta per chi cerca uno scooter affidabile, tecnologico e facile da usare in ambito urbano ed extraurbano. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)