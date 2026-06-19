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Fiorentina, c’è il programma delle amichevoli estive: primo test con la Primavera campione d’Italia

Nella trasferta in Gran Bretagna match contro il Queen's Park Rangers e il Watford dell'ex centrocampista Bove

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REDAZIONE
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La Fiorentina esulta (foto FB)
1 ' di lettura

FIRENZE – Prende forma la nuova Fiorentina targata Fabio Grosso. A dieci giorni dal raduno ufficiale, fissato per il prossimo 9 luglio nello scenario del Viola Park e preceduto dalle canoniche due giornate dedicate alle visite mediche dei calciatori (7 e 8 luglio), il club gigliato ha reso noto il programma ufficiale delle amichevoli estive. Cinque test probanti per consentire al nuovo tecnico di saggiare la condizione dei suoi uomini, assimilare i nuovi dettami tattici e preparare al meglio i primi impegni ufficiali della stagione.

Il debutto sul rettangolo verde è in programma il 19 luglio alle 18,30, quando i viola affronteranno sul terreno dello stadio Curva Fiesole la Primavera, fresca della conquista del titolo di campioni d’Italia nell’ultimo torneo di categoria. L’impianto interno del modernissimo centro sportivo di Bagno a Ripoli farà da cornice ad altri due appuntamenti del precampionato viola: il 22 luglio alle 19 contro gli umbri del Gubbio e il 6 agosto alle 20, per un suggestivo e internazionale test contro gli spagnoli del Deportivo La Coruña.

Nel mezzo del programma estivo, la squadra volerà oltremanica per una mini tournée in Inghilterra, facendo tappa a Londra per sfidare due storiche formazioni della Championship. Il primo match in terra britannica si giocherà il 25 luglio alle 16 sul prato del Matrade Loftus Road contro il Queen’s Park Rangers, mentre il 29 luglio alle 20m30 i viola saranno di scena al Vicarage Road per affrontare il Watford. Sarà una sfida dal forte sapore toscano, dato che sulla panchina degli inglesi siede l’ex tecnico di Empoli e Sassuolo Alessio Dionisi, e tra le fila dei Hornets milita l’ex centrocampista viola Edoardo Bove.

Un percorso di crescita graduale e mirato per farsi trovare pronti il 16 agosto, quando sul manto erboso dello stadio Artemio Franchi andrà in scena il debutto ufficiale nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

© Riproduzione riservata

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