Coppa Intercontinentale: PSG verso il primo titolo, ma il Flamengo sogna

(Adnkronos) – Una per entrare nella storia come prima formazione francese ad alzare il trofeo. L’altra per bissare il successo del 1981 targato Zico e Leo Junior e interrompere un dominio europeo che dura dal 2012. La finale di Coppa Intercontinentale, trofeo che ha più volte cambiato nomenclatura e formula, vede di fronte il PSG, campione d’Europa in carica, e il Flamengo, fresco vincitore della Copa Libertadores. Gli esperti Sisal vedono i francesi favoriti a 1,60 rispetto al 5,50 dei rossoneri mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Stessa quota per la gara che si allunga ai supplementari mentre una soluzione ai calci di rigore si gioca a 7,75. PSG avanti, a 1,29, anche per alzare il trofeo contro il 3,60 del Flamengo. Due formazioni votate all’attacco tanto che la Combo Goal + Over 2,5 è in quota a 2,30: ecco quindi che un Ribaltone, a 7,25, è nelle corde del match. Occhio poi a eventuali ripartenze che potrebbero generare rigore ed espulsione, ipotesi offerta a 7,50. In questa girandola di emozioni, occhio a un intervento del VAR dato a 2,75.

Tutti, in gare del genere, vogliono lasciare il segno. Ousmane Dembélé rientra da un infortunio ma, a 2,25, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori. Sogna ancora più in grande Khvicha Kvaratskhelia: l’ex Napoli protagonista della finale come primo marcatore si gioca a 6,00. Ma i giocatori del Flamengo non vogliono certo essere da meno: Pedro, a 3,75, guida l’attacco dei brasiliani ma tutto passa dai piedi e dal genio di Giorgian de Arrascaeta. Il numero 10 del Mengao ha messo insieme, in stagione, 23 gol e 18 assist in 61 partite: l’uruguaiano che si prende la scena con marcatura e passaggio vincente pagherebbe 24 volte la posta.

