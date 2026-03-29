Formula 1, oggi si corre Gp Giappone – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – terzo appuntamento della nuova stagione. A partire in pole position sarà Andrea Kimi Antonelli, che ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica. Dietro di lui Russell e Piastri, con Leclerc quarto e l’altra Ferrari di Hamilton sesta.

Si riparte quindi dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo proprio di Antonelli in Formula 1.

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