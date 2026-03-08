11.9 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan-Inter 1-0, pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri nel recupero. Cos’è successo

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Milan-Inter
di
oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po’ di polemiche. Il motivo? Un gol nerazzurro in pieno recupero, non convalidato. Al 93′, il corner di Dimarco pesca Carlos Augusto in area di rigore e l’esterno brasiliano trova la deviazione del pari, ma è tutto fermo. Il gioco non era ripreso perché l’arbitro Doveri non aveva fischiato prima del calcio d’angolo. 

Il direttore di gara ha spiegato così la situazione ai giocatori in campo e il gioco è successivamente ripreso. Poco dopo, il triplice fischio ha certificato la vittoria del Milan. Un successo che porta la squadra di Allegri a -7 dagli uomini di Chivu, riaprendo di fatto il campionato. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.9 ° C
12.7 °
10.6 °
73 %
1kmh
20 %
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
14 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1471)ultimora (1326)sport (65)Eurofocus (55)demografica (25)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati