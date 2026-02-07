9.9 C
Milano-Cortina, Bozzetti (Fond. Fiera Milano): “Orgoglio ed emozione per record Lollobrigida”

Sport nazionale
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’oro e il record conquistati oggi da Francesca Lollobrigida nello speed skating sono un risultato straordinario per lo sport italiano e un’emozione profonda per tutti noi. A Francesca va il nostro più sentito plauso: la sua determinazione, il talento e la straordinaria dedizione con cui ha raggiunto questo traguardo rappresentano un esempio per i giovani e un motivo di orgoglio per l’intero Paese. Vedere questa impresa nella venue olimpica realizzata da Fondazione Fiera Milano nei padiglioni 13 e 15 di Fiera Milano dà ulteriore valore all’investimento che la Fondazione ha scelto di destinare alle Olimpiadi: un contributo concreto a un grande progetto internazionale e, soprattutto, un’eredità strutturale per la città. Questo traguardo è anche il frutto dell’impegno, della competenza e della dedizione delle tante persone — tecnici, progettisti, maestranze e collaboratori — che hanno lavorato con professionalità e passione per rendere possibile la realizzazione di questa venue olimpica: a loro va il nostro sincero plauso. Milano dimostra oggi di saper coniugare visione, capacità realizzativa e ambizione, consolidando il proprio ruolo tra le grandi capitali europee in grado di ospitare eventi di rilevanza globale”. Lo dice il presidente della Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

