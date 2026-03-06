Motodays 2026 sabato Giacomo Agostini sul palco, a Roma parte la stagione delle due ruote

(Adnkronos) – Sarà Giacomo Agostini, il pilota più titolato della storia del Motomondiale, uno dei protagonisti di Motodays 2026. Sabato 7 marzo alle ore 12 Agostini salirà sul palco principale della manifestazione, a Fiera Roma, per dialogare con ospiti e pubblico in uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 della rassegna che apre oggi e chiude domenica 8 inaugurando ufficialmente la stagione motociclistica nel Centro-Sud Italia, confermandosi piattaforma commerciale e di community in un territorio che rappresenta oggi il mercato urbano più rilevante d’Europa per numero di veicoli immatricolati.

Motodays vede 18 marchi protagonisti delle prove dinamiche e oltre 25 brand rappresentati in cinque padiglioni coinvolti e ampie aree esterne per demo ride su strada e off-road Tra i principali player presenti: Honda (con un intero padiglione dedicato), Ducati con una flotta di 25 moto, Yamaha con prove su strada strutturate, oltre a Triumph, Aprilia, Moto Guzzi, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, MV Agusta, Indian, Zontes, CF Moto e altri marchi strategici.

L’edizione 2026 punta con decisione sui giovani con il claim “Young Riders, You’re Welcome!”: Young Academy su circuito interno con Ohvale e la partecipazione di Simone Corsi, arena elettrica Talaria Ride Life, corso di guida sicura Under 30 e una giornata di edutainment con oltre 3.000 studenti insieme a istituzioni e operatori della sicurezza stradale.

Confermati il programma sportivo off-road con la Massenzio Battle, l’area turismo “Mediterranean, Roads through History”, la rinnovata “Classic in Roma” che celebra anche gli 80 anni della Vespa, l’area gaming e il Creative Lab dedicato ai content creator.

Sul palco centrale del Padiglione 4 sabato 7 marzo verrà assegnato anche il Premio Moto Europa, riconoscimento annuale indetto da UIGA – Unione Italiana Giornalisti Automotive – che premia la moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La vincitrice sarà scelta tra cinque finaliste esposte in fiera attraverso il voto combinato del pubblico e di una giuria di giornalisti specializzati, unendo così appassionati ed esperti del settore.

