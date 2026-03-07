15.2 C
Firenze
sabato 7 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sei Nazioni, Italrugby nella storia: Inghilterra battuta per la prima volta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vittoria storica per l’Italia del rugby che sconfigge 23-18 l’Inghilterra in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni, disputato oggi 7 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Per l’Italia è la prima vittoria contro l’Inghilterra. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica con 9 punti; guidano Francia e Scozia a quota 16, con due lunghezze di vantaggio sull’Irlanda. La nazionale allenata da Quesada chiuderà il Sei Nazioni il 14 marzo a Cardiff con il Galles.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
15.2 ° C
16.2 °
13.5 °
56 %
1.3kmh
95 %
Sab
14 °
Dom
18 °
Lun
18 °
Mar
18 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1416)ultimora (1264)sport (73)Eurofocus (55)demografica (24)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati