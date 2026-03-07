15.2 C
Serie A, oggi Juventus-Pisa – Diretta

Sport nazionale
(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio per 3-3 agguantato in rimonta contro la Roma, in vantaggio 3-1 e recuperata nei minuti finali dello scontro diretto Champions dell’Olimpico. Quella di Hiljemark invece ha perso contro il Bologna 1-0 in casa, piegata dal gol di Odgaard nel finale. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus sfiderà l’Udinese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Cagliari. 

 

© Riproduzione riservata

