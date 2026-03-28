Sinner, maltempo a Miami: finale con Lehecka a rischio rinvio?

(Adnkronos) – La finale di Miami a rischio rinvio? Jannik Sinner si prepara a sfidare Jiri Lehecka nell’ultimo atto del Masters 1000 americano, con la partita che è in programma domani, domenica 29 marzo, alle 21 ora italiana. Obiettivo dell’azzurro è completare il Sunshine Double e accorciare sul primo posto di Carlos Alcaraz nel ranking Atp, ma sul match aleggia l’ombra del maltempo.

Sulla Florida è infatti previsto proprio per domani maltempo con forti piogge, condizione che getta delle ombre sulla finale. Il rischio reale al momento è quello di uno slittamento dell’orario di inizio della sfida, proprio come successo nei primi turni del Masters 1000, fortemente condizionati dal maltempo. La finale potrebbe così iniziare nella notte italiana tra domenica 29 e lunedì 30 marzo.

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