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Udinese, recuperato Davis

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’Udinese vuole terminare il campionato in maniera positiva, raggiungendo magari il record di punti degli ultimi anni.  

Buone notizie per Kosta Runjaic e per i fantallenatori: l’Udinese recupera Davis in vista della gara contro il Cagliari. L’attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo e punta alla convocazione per il prossimo turno di campionato. 

Non solo Davis: l’Udinese recupera pezzi importanti come Bertola e Karlstrom. Due rientri importanti per l’undici titolare di Kosta Runjaic, che potrà contare su rotazioni più ampie per la sfida agli isolani. 

Sospiro di sollievo anche per Atta: solo crampi per lui nell’ultima gara, ci sarà regolarmente contro il Cagliari. 

Insomma, Runjaic avrà tutti al completo e dovrebbe riproporre la coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis con la qualità di Atta in mezzo al campo.  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

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