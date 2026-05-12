Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45

(Adnkronos) – Slitta il derby di Roma. La prefettura della Capitale comunica che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Il match avrebbe dovuto svolgersi domenica 17 maggio, in contemporanea con la finale maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico.

“Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45”, si legge.

“Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario”, dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Il derby, come le altre sfide che coinvolgono le squadre in corsa per la Champions League, era stato fissato per le 12.30 del 17 maggio. In una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca aveva ritenuto “assurdo prendere una decisione a pochi giorni dalla partita, la cui data si conosceva da molto tempo e in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Sarebbe più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo, in realtà, pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio”.

Anche l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato era intervenuto ieri dicendo: “Logica vorrebbe che un giorno fai la finale degli Internazionali di tennis e un giorno il derby: semmai si potesse spostare a lunedì, che lo si sposti a lunedì alle 21, che si dia la possibilità ai tifosi, agli esseri umani che lavorano, di poter tornare chi a casa, chi di andare allo stadio”. “Ma veramente – prosegue Onorato – a Roma, Capitale d’Italia, dobbiamo avere paura di fare un derby la sera per l’eventualità degli scontri? Ma stiamo scherzando? È giunta l’ora che chi pensa di andare allo stadio per fare gli scontri, venga assicurato alla giustizia”.

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