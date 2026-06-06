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Plusvalenze Juve, archiviato procedimento su bilancio 2022

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(Adnkronos) – Il Gip presso il tribunale di Roma ha archiviato il procedimento sulla Juventus, per indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club bianconero in una nota, pubblicata sui canali ufficiali della società: “Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato del 6 dicembre 2023 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti aziendali e non la Società, che non era indagata”. Il caso riguardava le plusvalenze da “operazioni incrociate” e “manovre stipendi”, oggetto dell’inchiesta di Torino e di procedimenti Consob. 

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