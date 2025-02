Civitavecchia da record: superati 3,46 milioni di crocieristi nel 2024, +4,3% rispetto ad anno precedente

(Adnkronos) – Nuovo record per le crociere del porto di Civitavecchia. Nel 2024 sono stati 3.459.238 i passeggeri crocieristi sia in transito che imbarcanti e sbarcanti nel Porto di Roma. Un numero in aumento del 4,3% rispetto al record dello scorso anno (3.316.442) quando venne sfondato per la prima volta in assoluto in Italia il muro dei 3 milioni di crocieristi. E’ quanto è emerso nel corso della Conferenza Stampa tenutasi presso l’Autorità di Sistema Portuale – Molo Vespucci snc a Civitavecchia – durante la quale, Pino Musolino Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e il Direttore Generale della Roma Cruise Terminal (RCT), John Portelli hanno illustrato i principali risultati del turismo crocieristico nell’hub di Civitavecchia.

