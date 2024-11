(Adnkronos) – Nell’ambito della seconda giornata di lavori del Salone dei Pagamenti, in svolgimento dal 27 al 29 novembre a Milano, PagoPA ha posto l’accento sui comportamenti di pagamento dei servizi pubblici da parte degli italiani in un mondo sempre più digitale e su come il futuro degli stessi pagamenti richieda esperienze sempre più semplici, innovative e integrate —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)