Salute: Gianserra (Sidp), ‘diagnosi tardiva parodontite fa aumentare costi’

La parodontite "può essere curata e può essere prevenuta, soprattutto nelle forme iniziali: più la diagnosi è tardiva e maggiori sono i costi per le cure a cui dovrà sottoporsi il paziente. Se infatti "dobbiamo trattare forme di parodontite più avanzate di stadio 3 o di stadio 4 questo comporta dover fare terapie di igiene professionale, interventi chirurgici, sostituzioni di elementi dentari, protesi, impianti, con costi che oggi sono decisamente molto elevati". Così, in occasione in occasione della Giornata nazionale della parodontite, all'Adnkronos Salute Rodolfo Gianserra, tesoriere della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp).