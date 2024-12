Salute, Mele (Lundbeck Italia): “Impegnati nelle neuroscienze da oltre 70 anni”

(Adnkronos) – “Lundbeck è un’azienda che a livello globale da oltre settant’anni è impegnata nell’ambito delle neuroscienze. Siamo fermamente convinti che la salute parta dal cervello e che per questo motivo è importante poter avere opzioni terapeutiche che possono migliorare la vita delle persone affette da patologie neurologiche psichiatriche”. Sono le parole di Tiziana Mele, amministrazione delegato Lundbeck Italia, intervenendo all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Roma dall’azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze Lundbeck Italia, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)