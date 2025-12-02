11.2 C
Allarme sicurezza sui treni, YouPol introduce le segnalazioni in tempo reale

La nuova funzione dell’app permette ai passeggeri di inviare segnalazioni anonime e localizzate mentre si trovano a bordo dei convogli

Cronaca
REDAZIONE
YouPol, l’app della Polizia di Stato aggiornata anche per la sicurezza sui treni
YouPol, l'app della Polizia di Stato aggiornata anche per la sicurezza sui treni / crediti : freepik
ROMa – La sicurezza sui treni fa un passo avanti grazie all’ultimo aggiornamento di YouPol, l’app della Polizia di Stato pensata per semplificare il contatto tra cittadini e forze dell’ordine. La nuova versione permette di inviare segnalazioni geolocalizzate direttamente dal treno, indicando il numero del convoglio e allegando foto o video utili alla valutazione degli operatori.

L’ampliamento delle funzioni nasce dall’esigenza di offrire ai viaggiatori uno strumento immediato e discreto per segnalare criticità o comportamenti sospetti a bordo o nelle aree ferroviarie. Ogni contenuto inviato – che si tratti di un messaggio, un’immagine o un breve filmato – viene trasmesso alle sale operative della Polizia Ferroviaria e alle Questure, che possono così verificare la situazione in tempo reale e decidere se intervenire.

YouPol è stata introdotta nel 2017 per contrastare bullismo e traffico di sostanze stupefacenti. Negli anni è stata progressivamente potenziata, includendo anche la possibilità di segnalare episodi di violenza domestica, soprattutto durante la fase pandemica. Con l’estensione al settore ferroviario, l’app diventa un punto di riferimento per milioni di pendolari che ogni giorno utilizzano treni regionali, linee suburbane e alta velocità.

L’utilizzo resta volontario, e l’utente può scegliere se registrarsi o inviare una segnalazione in forma anonima. Questa opzione ha favorito la diffusione dell’app tra diverse fasce d’età: i dati più recenti parlano di decine di migliaia di segnalazioni nell’ultimo anno, con un uso particolarmente elevato nelle grandi città. Le richieste riguardano situazioni molto diverse, dai casi più delicati legati a droga, bullismo e violenza domestica fino alle richieste di aiuto generiche.

Rimane comunque attivo il 112, che resta il riferimento primario per le situazioni urgenti.

© Riproduzione riservata

