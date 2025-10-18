Folgore, tanti messaggi nel giorno del compleanno del leggendario Santo Pelliccia

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – In molti lo ricordano con affetto e ammirazione, e anche quest’anno i social si sono riempiti di messaggi per il compleanno del leggendario Santo Pelliccia, uno degli ultimi reduci della Divisione Folgore, simbolo di coraggio e di amor di patria.

Tra i primi a ricordarlo, Luigi Parà Racanelli, che in un post commosso ha scritto: “Oggi è il tuo compleanno, tantissimi auguri Leone Santo Pelliccia. Tanti auguri ovunque tu sia, sei sempre nei nostri cuori”.

L’immagine che accompagna il messaggio ritrae Pelliccia in un momento significativo: il suo 95esima compleanno, celebrato con i compagni paracadutisti, una torta decorata con la sua fotografia in divisa e il celebre basco amaranto posato accanto. Un simbolo che racchiude la fierezza e la storia di un’intera generazione di soldati.

Santo Pelliccia, veterano della battaglia di El Alamein, è stato uno degli ultimi testimoni diretti di quella pagina gloriosa e dolorosa della storia italiana. Conosciuto e rispettato negli ambienti militari come un esempio di dedizione e umiltà, ha continuato fino agli ultimi anni a partecipare a cerimonie, incontri nelle scuole e commemorazioni, raccontando ai giovani il valore del sacrificio e dell’onore.

La sua memoria resta viva tra i commilitoni e nelle associazioni d’arma, che ogni anno rinnovano il ricordo del Leone della Folgore, un uomo che ha incarnato lo spirito del motto “Folgore! O morte!”