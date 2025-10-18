15.9 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Folgore, tanti messaggi nel giorno del compleanno del leggendario Santo Pelliccia

Veterano della battaglia di El Alamein da molti è considerato un simbolo di coraggio, di amor di patria e di senso dell'onore

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Folgore, tanti messaggi nel giorno del compleanno del leggendario Santo Pelliccia
Folgore, tanti messaggi nel giorno del compleanno del leggendario Santo Pelliccia (foto FB)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – In molti lo ricordano con affetto e ammirazione, e anche quest’anno i social si sono riempiti di messaggi per il compleanno del leggendario Santo Pelliccia, uno degli ultimi reduci della Divisione Folgore, simbolo di coraggio e di amor di patria.

Tra i primi a ricordarlo, Luigi Parà Racanelli, che in un post commosso ha scritto: “Oggi è il tuo compleanno, tantissimi auguri Leone Santo Pelliccia. Tanti auguri ovunque tu sia, sei sempre nei nostri cuori”.

L’immagine che accompagna il messaggio ritrae Pelliccia in un momento significativo: il suo 95esima compleanno, celebrato con i compagni paracadutisti, una torta decorata con la sua fotografia in divisa e il celebre basco amaranto posato accanto. Un simbolo che racchiude la fierezza e la storia di un’intera generazione di soldati.

Santo Pelliccia, veterano della battaglia di El Alamein, è stato uno degli ultimi testimoni diretti di quella pagina gloriosa e dolorosa della storia italiana. Conosciuto e rispettato negli ambienti militari come un esempio di dedizione e umiltà, ha continuato fino agli ultimi anni a partecipare a cerimonie, incontri nelle scuole e commemorazioni, raccontando ai giovani il valore del sacrificio e dell’onore.

La sua memoria resta viva tra i commilitoni e nelle associazioni d’arma, che ogni anno rinnovano il ricordo del Leone della Folgore, un uomo che ha incarnato lo spirito del motto “Folgore! O morte!”

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.9 ° C
16.8 °
13.7 °
58 %
1.5kmh
0 %
Sab
15 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
18 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2027)ultimora (1375)vid (266)tec (96)Lav (79)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati