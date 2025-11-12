17.7 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Siti porno: da oggi, 12 novembre, scatta l’obbligo della verifica dell’età

I portali hard devono controllare la maggiore età degli utenti. Il Codacons: "Divieto facilmente aggirabile con Vpn"

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Da oggi (12 novembre) entra ufficialmente in vigore in Italia l’obbligo di verifica dell’età per accedere ai siti porno. La misura, disposta dall’Agcom con la delibera 96/25/Cons, dà attuazione al decreto Caivano del 2023 e mira a impedire che i minori possano visualizzare contenuti a luci rosse online.

In base alla nuova normativa, le piattaforme che diffondono video o immagini pornografiche dovranno assicurarsi che gli utenti siano maggiorenni tramite un sistema esterno certificato, capace di garantire anonimato e tutela dei dati personali. In caso contrario, l’Autorità potrà applicare sanzioni fino a 250mila euro e ordinare il blocco del sito sul territorio nazionale.

L’Agcom ha già pubblicato un primo elenco di 48 portali interessati, tra cui Pornhub, YouPorn, Xvideos e OnlyFans. Non saranno più validi i semplici avvisi 18+ o le autocertificazioni: servirà una vera e propria “prova dell’età”, fornita da un ente terzo che confermerà solo la maggiore età dell’utente senza rivelarne l’identità.

Il sistema, definito a doppio anonimato, impedisce sia al sito porno di conoscere i dati dell’utente, sia all’ente certificatore di sapere a quale portale viene effettuato l’accesso. Tuttavia, strumenti come Spd e Carta d’identità elettronica (Cie) non potranno essere utilizzati finché non garantiranno pienamente questo livello di privacy.

Sull’efficacia della misura è intervenuto anche il Codacons, che parla di ‘divieto facilmente aggirabile’. Secondo l’associazione, infatti, i minori potrebbero continuare a visualizzare contenuti espliciti tramite social network, app di messaggistica o Vpn, collegandosi a server esteri.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.7 ° C
20.2 °
16.6 °
63 %
1.8kmh
40 %
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
18 °
Sab
17 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1499)ultimora (1392)sport (60)demografica (47)attualità (26)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati