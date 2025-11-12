Siti porno: da oggi, 12 novembre, scatta l’obbligo della verifica dell’età

Getting your Trinity Audio player ready...

Da oggi (12 novembre) entra ufficialmente in vigore in Italia l’obbligo di verifica dell’età per accedere ai siti porno. La misura, disposta dall’Agcom con la delibera 96/25/Cons, dà attuazione al decreto Caivano del 2023 e mira a impedire che i minori possano visualizzare contenuti a luci rosse online.

In base alla nuova normativa, le piattaforme che diffondono video o immagini pornografiche dovranno assicurarsi che gli utenti siano maggiorenni tramite un sistema esterno certificato, capace di garantire anonimato e tutela dei dati personali. In caso contrario, l’Autorità potrà applicare sanzioni fino a 250mila euro e ordinare il blocco del sito sul territorio nazionale.

L’Agcom ha già pubblicato un primo elenco di 48 portali interessati, tra cui Pornhub, YouPorn, Xvideos e OnlyFans. Non saranno più validi i semplici avvisi 18+ o le autocertificazioni: servirà una vera e propria “prova dell’età”, fornita da un ente terzo che confermerà solo la maggiore età dell’utente senza rivelarne l’identità.

Il sistema, definito a doppio anonimato, impedisce sia al sito porno di conoscere i dati dell’utente, sia all’ente certificatore di sapere a quale portale viene effettuato l’accesso. Tuttavia, strumenti come Spd e Carta d’identità elettronica (Cie) non potranno essere utilizzati finché non garantiranno pienamente questo livello di privacy.

Sull’efficacia della misura è intervenuto anche il Codacons, che parla di ‘divieto facilmente aggirabile’. Secondo l’associazione, infatti, i minori potrebbero continuare a visualizzare contenuti espliciti tramite social network, app di messaggistica o Vpn, collegandosi a server esteri.