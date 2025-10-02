Tutto quello che c’è da sapere sugli scioperi del 2 e 3 ottobre

Getting your Trinity Audio player ready...

Il 2 e 3 ottobre è in programma un sciopero generale nazionale che avrà impatti rilevanti soprattutto nel settore dei trasporti. L’agitazione coinvolgerà varie categorie lavorative e punta a esprimere una protesta contro l’occupazione della Striscia di Gaza e il blocco della Flotilla da parte di Israele.

Le modalità dello sciopero sono le seguenti: inizierà alle 21 di giovedì 2 ottobre e proseguirà per 24 ore, con termine previsto alle 20,59 di venerdì 3 ottobre. Nel settore ferroviario saranno garantiti i servizi minimi nei momenti di punta: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I treni già in viaggio all’inizio dello sciopero potranno proseguire, a condizione che raggiungano la destinazione entro sessanta minuti dall’avvio dell’agitazione; altrimenti potranno fermarsi in stazioni intermedie.

Lo sciopero interesserà il Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ma potrà avere ripercussioni anche su altri segmenti del sistema di trasporti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha fatto sapere che sarà valutata l’eventuale precettazione del personale nei casi in cui non sia stato rispettato il preavviso minimo di dieci giorni previsto dalla legge.

In sintesi, nei prossimi due giorni è opportuno prestare attenzione agli orari dei treni, alle fasce garantite e alle possibili cancellazioni o disservizi. Chi ha spostamenti programmati dovrebbe verificare gli aggiornamenti con le singole aziende ferroviarie e del trasporto locale prima di mettersi in viaggio.