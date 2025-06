Maturità 2025 al via: domani si parte con la prima prova scritta

Getting your Trinity Audio player ready...

L’attesa è finita: domani (18 giugno) iniziano gli esami di maturità 2025 con la tradizionale prima prova scritta, quella di italiano. Oltre 500mila studenti saranno impegnati in tutta Italia in un momento che segna simbolicamente la fine del percorso scolastico superiore.

Anche quest’anno, le tracce saranno sei suddivise in quattro tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità. Grande attesa, come sempre, per conoscere l’autore scelto per la Tipologia A. Tra le ipotesi più quotate ci sono Italo Calvino, Luigi Pirandello, Elsa Morante, ma non si escludono sorprese con nomi più contemporanei o meno prevedibili.

Sui social si moltiplicano da giorni video, meme e dirette con previsioni dell’ultim’ora, playlist per studiare e messaggi motivazionali. Ma in queste ore, a prevalere è soprattutto la tensione per il primo vero esame per migliaia di ragazzi italiani.

Il ministero ha già ricordato che la prova durerà sei ore, e che ogni candidato potrà scegliere una sola traccia tra quelle proposte. Dopodiché, si passerà giovedì 19 alla seconda prova, specifica per ogni indirizzo di studi.

In bocca al lupo, maturandi: comunque vada, sarà un ricordo che non verrà mai dimenticato.