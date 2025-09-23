22.6 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Ita Airways inaugura voli con animali domestici di grandi dimensioni in cabina

La compagnia italiana sperimenta trasporto per pet 'ingombranti' garantendo sicurezza, attenzione e vicinanza ai proprietari durante il volo

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Volo con i cani
Foto di: FreePick
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ITA Airways ha compiuto oggi un passo storico nel trasporto aereo, effettuando il primo volo dimostrativo da Milano Linate a Roma Fiumicino con due cani di grossa taglia a bordo senza trasportino. Gli animali hanno viaggiato comodamente accanto ai loro proprietari, occupando posti dedicati in prima e ultima fila.

L’iniziativa arriva in seguito alle nuove disposizioni Enac sul trasporto degli animali domestici in cabina, pensate per garantire sicurezza, standard operativi chiari e una maggiore inclusività. Grazie a queste norme, i passeggeri potranno viaggiare accanto ai propri amici a quattro zampe di taglia media o grande, senza sacrificare comfort e sicurezza.

Non è la prima innovazione di ITA Airways in questo campo: dal 20 giugno 2024 la compagnia aveva già ampliato lo spazio a bordo per i pet su tutti i voli nazionali, aumentando del 25% il peso consentito (da 8 a 10 kg, più i 2 kg del trasportino).

Il volo dimostrativo ha visto la partecipazione di Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sandro Pappalardo, Presidente di Ita Airways, e Pierluigi Di Palma, Presidente di ENnac, a sottolineare l’attenzione del settore verso i viaggiatori e i loro animali.

“Siamo orgogliosi di questo volo pionieristico, che colloca Ita Airways all’avanguardia tra i vettori europei – ha dichiarato Sandro Pappalardo. – Non si tratta solo di un’opportunità commerciale, ma di una vera rivoluzione culturale: il rispetto e l’inclusività diventano parte centrale dell’esperienza di viaggio. Continueremo a lavorare per permettere progressivamente biglietti dedicati anche a animali più grandi.”

Il Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, ha aggiunto: “Oggi dimostriamo come l’Autorità italiana sia innovativa sia nel trasporto aereo sia nella tutela dei diritti degli animali. Far volare cani e altri animali accanto ai proprietari, e non più in stiva, è un cambiamento culturale prima ancora che normativo, pienamente compatibile con sicurezza e benessere di tutti i passeggeri.”

Con questo volo, Ita Airways lancia una nuova frontiera del viaggio aereo, combinando sicurezza, innovazione e rispetto per i compagni a quattro zampe.

© Riproduzione riservata

