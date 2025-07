Sarah Toscano attaccata sul web: pioggia di critiche sul fisico

Getting your Trinity Audio player ready...

Sarah Toscano, giovane promessa della musica italiana e vincitrice di Amici, con una carriera in costante ascesa, si trova suo malgrado al centro di un’ondata di body shaming. Dopo la pubblicazione di un video che la ritrae durante un live in total black, molti utenti hanno abbandonato ogni riferimento alla musica per concentrarsi sul suo aspetto fisico. “Ha preso peso”, “Non era così prima”, “Solo io me la ricordavo diversa?”: sono solo alcuni dei commenti velenosi comparsi sotto al post.

Un attacco gratuito e infondato che ha scatenato reazioni in rete. In particolare, alcuni fan della cantante Angelina Mango (la quale in passato ha vissuto una situazione opposta, venendo criticata per essere troppo magra) hanno lanciato un messaggio forte: “Non avete imparato nulla?”. Anche in quel caso, la pressione mediatica aveva avuto conseguenze pesanti, quasi drastiche.

Sarah non ha ancora replicato, ma il silenzio potrebbe essere la risposta più elegante. L’auspicio è che riesca a restare concentrata sulla sua arte, ignorando le voci tossiche.

Forse è arrivato il momento di chiederci: quando smetteremo di giudicare i corpi altrui comprendendo che dietro ad uno schermo ci sono persone con storie che non conosciamo?