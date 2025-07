Vacanze 2025: come risparmiare e godersi la natura tra tende, camper e bungalow

Getting your Trinity Audio player ready...

Estate 2025: le vacanze open air si confermano protagoniste. Nonostante il continuo aumento dei prezzi di alberghi e case vacanza, il campeggio mantiene il suo slancio, facendo segnare un incremento delle prenotazioni superiore al 6% rispetto all’anno scorso. Un segnale chiaro di come la voglia di natura, libertà e spazi aperti continui a influenzare le scelte degli italiani, in linea con un’abitudine nata dopo la pandemia e ormai ben radicata.

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (Onf), il 43,2% degli italiani ha in programma una partenza per le ferie estive, nonostante i sacrifici imposti dall’attuale contesto economico. Cambia però l’approccio: oltre la metà dei vacanzieri (54%) sceglierà una permanenza breve, di 3-5 giorni, puntando sull’ospitalità informale presso amici o parenti, per limitare le spese.

Campeggio: aumenti contenuti, ma attenzione alle sistemazioni “extra”

Chi sceglierà la tenda o il camper dovrà tenere conto di un aumento medio del +2% sulle tariffe campeggio, un rincaro tutto sommato contenuto. Tuttavia, le formule più spaziose come tende grandi e lodge tent registrano aumenti più marcati, pari al +7%. Si tratta delle opzioni più attrezzate, ideali per il campeggio tradizionale o il più recente fenomeno del glamping.

Buone notizie, invece, per chi viaggia con animali domestici: i campeggi diventano più pet-friendly, grazie a una riduzione del 16% del costo d’ingresso per gli amici a quattro zampe.

In media, una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini) spenderà 1.577,91 euro per una settimana in campeggio al mare in alta stagione, considerando piazzola, pasti, ingressi e servizi. Rispetto al 2024, l’aumento è del +3,4%.

Più comfort, più spesa: bungalow e glamping costano di più

Chi preferisce un’esperienza più comoda può optare per il bungalow, ma dovrà mettere in conto una spesa più consistente: 2.600,20 euro per sette giorni, con un aumento del +2,5% sull’anno precedente e un esborso superiore del 65% rispetto alla classica vacanza in tenda.

In crescita anche la popolarità del glamping, soluzione a metà tra natura e comfort, che unisce lo stile campeggio al lusso. Una settimana in lodge tent attrezzata costa 2.415,34 euro, con un rincaro del +4,9% rispetto al 2024.

Il quadro generale conferma una tendenza chiara: gli italiani scelgono ancora vacanze nella natura, con attenzione al comfort ma anche al portafoglio. Il campeggio si adatta a queste esigenze offrendo un ventaglio sempre più ampio di soluzioni per tutte le tasche e tutti gli stili di viaggio.