Il basket italiano piange Marco Bonamico, scomparso a 68 anni all’ospedale Bellaria di Bologna dopo una malattia fulminea. Ex ala della Nazionale e simbolo della Virtus Bologna, era soprannominato “il Marine” per la sua durezza difensiva e il fisico imponente, qualità che lo resero protagonista anche in attacco.

Nato a Genova, ma profondamente legato a Bologna, Bonamico ha legato il suo nome a due delle pagine più gloriose della Nazionale: l’argento olimpico a Mosca 1980 e l’oro europeo a Nantes 1983. In carriera ha disputato 15 stagioni in Serie A1, 4 in A2 e collezionato 152 presenze in azzurro, segnando 777 punti.

Con la Virtus Bologna ha conquistato due scudetti (1976 e 1984) e due Coppe Italia, vivendo anche una delle più grandi beffe sportive nel 1981: nella finale di Coppa Campioni persa contro il Maccabi Tel Aviv, fu vittima di un controverso fallo in attacco fischiato dall’arbitro Van der Willige. Una ferita mai rimarginata.

Dopo il ritiro, Bonamico non ha scelto la panchina, ma ha continuato a servire il basket da dirigente e opinionista: è stato presidente di Giba, dell’associazione europea Ube, della Lega di Serie A2 e della Virtus Bologna 1934, senza mai smettere di commentare e seguire con passione la pallacanestro.