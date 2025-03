Da marzo 2025 cambiano le regole di alcune compagnie aeree: ecco le novità

Getting your Trinity Audio player ready...

A partire da marzo 2025, varie compagnie aeree low cost introdurranno importanti cambiamenti nelle loro politiche di regolamento dei bagagli e delle modalità di check-in, destinati a influenzare il modo in cui i passeggeri preparano e vivono il loro viaggio.

Questi aggiornamenti riguarderanno non solo le dimensioni e i limiti di peso dei bagagli, ma anche l’uso obbligatorio di tecnologie digitali, come l’app per il check-in e la carta d’imbarco.

Ryanair

Ryanair ha modificato alcune condizioni relative ai bagagli. Il bagaglio piccolo rimane gratuito, ma con nuove dimensioni:

40x20x25 cm (zaino)

25x20x40 cm (borsa o custodia per laptop)

Se le dimensioni non vengono rispettate, si può incorrere in una multa che va fino ai 70 euro.

Esistono poi le tariffe Regular o Flexi Plus, che includono:

Un bagaglio piccolo (dimensione come sopra)

Un bagaglio a mano fino a 10 kg, con dimensioni massime di 55x40x20 cm, da collocare nella cappelliera

Posto prenotato

Imbarco prioritario

Check-in gratuito in aeroporto, con possibilità di farlo anche tramite app o sito web

Una novità importante riguarda il check-in: a partire da maggio 2025, sarà obbligatorio utilizzare l’app per il check-in e la carta d’imbarco digitale. In caso contrario, si rischia una penale fino a 60 euro in aeroporto.

Easy Jet

Con EasyJet è possibile portare gratuitamente una sola borsa piccola, con dimensioni massime di 45x36x20 cm, che deve essere sistemata sotto il sedile anteriore. Il peso massimo consentito è di 15 kg.

Per portare un bagaglio a mano grande (zaino o trolley, massimo 56x45x25 cm, ruote e maniglie comprese, peso massimo 15 kg), da riporre nella cappelliera, è necessario:

Aggiungere l’opzione durante la prenotazione

Essere iscritti al programma easyJet Plus

Avere prenotato un posto con più spazio per le gambe o un posto “Up Front”

I clienti easyJet Plus che non hanno prenotato il bagaglio a mano grande o viaggiano con la tariffa Flexi possono portarlo solo se c’è disponibilità, altrimenti, il bagaglio verrà imbarcato gratuitamente in stiva.

Se il bagaglio supera i limiti o non è stato prenotato, verrà imbarcato in stiva con un costo aggiuntivo.

Ita Airways

Ita Airways offre condizioni più favorevoli rispetto alle compagnie low cost, consentendo di portare a bordo un bagaglio a mano con dimensioni massime di 55x35x25 cm, ma con una limitazione sul peso, che non deve superare gli 8 kg. Inoltre, a differenza di Ryanair ed EasyJet, Itra Airways permette anche di portare un accessorio a scelta, come uno zainetto, una borsetta o una custodia per Pc portatile, con dimensioni massime di 45x36x20 cm.

Attenzione, però: in caso di voli particolarmente affollati, il personale di scalo potrebbe chiedere di imbarcare il bagaglio a mano in stiva, rilasciando una ricevuta per la riconsegna.

Per viaggiare senza stress e risparmiare, è importante conoscere le regole relative al bagaglio a mano della compagnia aerea scelta, verificando dimensioni, peso e costi dei servizi aggiuntivi.