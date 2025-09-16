Dà in escandescenza e spruzza spray al peperoncino nel locale: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Dà in escandescenze e spruzza spray al peperoncino verso una ragazza e gli altri avventori del locale.

La polizia di Livorno intorno all’una di venerdì (12 settembre) è intervenuta in un locale del quartiere Venezia in quanto veniva segnalato un soggetto in preda di crisi di rabbia che aveva sottratto uno spray al peperoncino ad una ragazza e lo stava irrorando, creando panico sia all’interno che all’esterno dell’esercizio commerciale.

Sul posto gli operatori hanno riconosciuto un uomo livornese, già noto alle forze dell’ordine, che con fare minaccioso ha rivolto minacce di morte verso gli avventori del locale nonchè verso gli agenti appena intervenuti. L’uomo, incurante dei ripetuti inviti a calmarsi, ha tentato di ingaggiare una colluttazione con gli operatori di polizia grazie alla professionalità dei quali veniva evitata.

Gli avventori del locale hanno riferito agli operatori che l’uomo poco prima del suo ingresso nel locale aveva pestato il piede ad una giovane donna alla quale rivolgeva frasi offensive e sessiste. La stessa spaventata, per difendersi dal uomo, ha estratto dalla borsa uno spray antiaggressione, detenuto legalmente. L’uomo allora le ha tirato in faccia il contenuto del bicchiere che aveva in mano, per poi strapparle lo spray, utilizzandolo contro di lei e gli altri clienti.

Non contento di tale gesto, le si è posto contro con fare minaccioso tanto che in aiuto della donna è intervenuto un suo amico permettendole così di rifugiarsi all’interno del locale. L’aggressore ha provato a colpire con pugni e calci l’uomo intervenuto in difesa della donna ed è arrivato perfino a lanciargli contro una bottiglia di vetro senza colpirlo. Successivamente si è impossessato di un’altra bottiglia e infrangendola ha sferrato dei fendenti all’indirizzo del ragazzo per colpirlo e crearli lesioni, minacciandolo di morte con frasi anche razziste.

Accompagnato negli uffici di polizia l’uomo non demordeva da intenti violenti sputando verso il personale presente e minacciandolo sia di morte sia di guai giudiziari.

Per i fatti descritti l’uomo è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e condotto, su autorizzazione del pubblico ministero di turno, al carcere di Livorno.