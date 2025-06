FiPiLi, previste chiusure e deviazioni dal 10 al 13 giugno

Per consentire le operazioni di smontaggio del ponteggio installato sul cavalcavia n. 63, situato al chilometro 68+70 della FiPiLi, saranno necessarie alcune chiusure notturne della carreggiata in entrambi i sensi di marcia. In particolare, in direzione mare il traffico sarà interdetto nel tratto compreso tra gli svincoli di Vicarello e Interporto Est, mentre in direzione Firenze la chiusura interesserà il segmento tra Interporto Est e lo svincolo autostradale di Collesalvetti. In ogni caso, la rampa di uscita dalla A12 dello svincolo di Collesalvetti in direzione Firenze resterà regolarmente aperta. Le interruzioni al transito saranno attive nelle notti comprese tra il 9 e il 13 giugno, precisamente dalle 22 alle 6 del giorno successivo.