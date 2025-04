Giallo per un cadavere trovato a bordo strada sulla regionale 206

Getting your Trinity Audio player ready...

COLLESALVETTI – È giallo a Collesalvetti per il ritrovamento del cadavere di un uomo nelle vicinanze della regionale 206.

Ad annunciarlo la sindaca, Sara Paoli: “In serata, le autorità competenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel territorio del nostro comune – dice – Al momento l’identità del defunto non è stata confermata, ma voglio esprimere il mio dispiacere per quanto accaduto e ringraziare le forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini per determinare le cause del decesso e stabilire l’identità dell’uomo”.

Tante le ipotesi, fra le quali la più accreditata quella di un pedone travolto da un’auto mentre camminava ai bordi della carreggiata.