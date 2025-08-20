28.3 C
Giro di vite contro il campeggio abusivo sulle spiagge di Vada: multe e sequestri

Nel weekend di Ferragosto segnalati e smantellati dei veri e propri accampamenti con tende in particolare in località Pietrabianca

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Giro di vite contro il campeggio abusivo sulle spiagge di Vada: multe e sequestri
Giro di vite contro il campeggio abusivo sulle spiagge di Vada: multe e sequestri (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO – Giro di vite contro il campeggio abusivo sulle spiagge di Vada: multe e sequestri. 

Nel lungo fine settimana di Ferragosto, sono stati segnalati alle centrali operative della Capitaneria di porto e della polizia locale di Rosignano Marittimo dei veri e propri accampamenti con tende sulle spiagge di Vada. In particolare nella giornata di sabato (16 agosto) le spiagge erano affollatissime e la presenza del fenomeno delle occupazioni quanto mai evidente.

In località Pietrabianca sono intervenute due pattuglie della polizia municipale, insieme alla guardia costiera di Vada e ai vigili del fuoco, questi ultimi dotati anche di moto d’acqua.

Sono state sanzionate otto attività di campeggio con tenda per violazione del regolamento di gestione del demanio marittimo emesso dal Comune di Rosignano Marittimo, che prevede una sanzione di 200 euro, ed è stata sottoposta a sequestro una tenda non occupata.

“Ulteriore esempio di lavoro di squadra – dichiarano i comandanti Annalisa Maritan della polizia municipale e Maurizio Perullo dell’Ufficio locale marittimo di Vada della Guardia costiera – che, nel solco di una ormai consolidata collaborazione istituzionale, ha conferma to l’efficacia delle attività di controllo tese a garantire la sicura e pubblica fruizione degli arenili e del mare facendo percepire ai cittadini il giusto senso di sicurezza e della vigile presenza dello Stato”.

© Riproduzione riservata

