Il generale Solazzo in visita al comando provinciale dei carabinieri di Livorno

LIVORNO – Il generale di brigata Pierluigi Solazzo, dal 30 luglio scorso comandante della Legione Carabinieri Toscana, proveniente dal comando provinciale di Milano, nella giornata di oggi (6 agosto) è giunto in visita al comando provinciale di Livorno dopo essere stato ricevuto in prefettura e in procura, rispettivamente dal prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi e dal procuratore capo, Maurizio Agnello.

Ad accoglierlo invece nella caserma Generale Amico di viale Fabbricotti il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Piercarmine Sica, alla presenza di una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia labronica, compresi quelli effettivi presso i comparti di specialità. Presente anche una rappresentanza della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il generale Solazzo ha rivolto il proprio saluto ai militari presenti, ai quali ha espresso il proprio apprezzamento per il costante impegno profuso ed i risultati conseguiti nella quotidianità e nelle operazioni di maggior rilievo.

L’alto ufficiale si è soffermato sullo strategico ruolo delle stazioni dei carabinieri che, con la loro capillarità e prossimità, assicurano in maniera affidabile il primo contatto con il cittadino anche sul territorio labronico. “Oggi sempre più spesso – ha proseguito il generale Solazzo – il carabiniere è chiamato a svolgere i propri compiti coniugando tradizione e innovazione, competenza e umanità, non solo contrastando i reati, ma anche mediante una essenziale attività di rassicurazione sociale tesa a far crescere sempre di più un senso di sicurezza e fiducia nella comunità”.