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Livorno, incendio notturno in un’officina: a fuoco otto veicoli, nessuna vittima

Ingenti i danni materiali all'edificio e ai mezzi parcheggiati, ma le autorità escludono il coinvolgimento di persone

Cronaca
REDAZIONE
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vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

LIVORNO – Un incendio scoppiato nel cuore della notte ha colpito estesamente un’officina a Livorno. Le fiamme si sono propagate all’interno di una struttura di circa 300 metri quadrati, causando ingenti danni materiali ma senza provocare alcuna vittima.

L’allarme è scattato intorno alle 00,45, momento in cui le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto per avviare le operazioni di spegnimento e arginare il rogo. Durante le fasi di contenimento della combustione, che ha interessato gran parte dell’edificio, è emerso che il fuoco ha coinvolto direttamente otto veicoli parcheggiati all’interno dell’area.

Oltre all’intervento dei pompieri, sul luogo dell’incendio si è recato anche il personale dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza della zona e procedere con le necessarie verifiche di competenza.

© Riproduzione riservata

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