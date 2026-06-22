Livorno, incendio notturno in un’officina: a fuoco otto veicoli, nessuna vittima

LIVORNO – Un incendio scoppiato nel cuore della notte ha colpito estesamente un’officina a Livorno. Le fiamme si sono propagate all’interno di una struttura di circa 300 metri quadrati, causando ingenti danni materiali ma senza provocare alcuna vittima.

L’allarme è scattato intorno alle 00,45, momento in cui le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto per avviare le operazioni di spegnimento e arginare il rogo. Durante le fasi di contenimento della combustione, che ha interessato gran parte dell’edificio, è emerso che il fuoco ha coinvolto direttamente otto veicoli parcheggiati all’interno dell’area.

Oltre all’intervento dei pompieri, sul luogo dell’incendio si è recato anche il personale dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza della zona e procedere con le necessarie verifiche di competenza.