Livorno commemora la tragedia del Moby Prince con una giornata di iniziative

LIVORNO – Un anniversario che ogni anno apre vecchie ferite, ma che puntualmente non passa indimenticato, come è giusto che sia.

Giovedì (10 aprile) ricorre il 34esimo Anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò davanti al porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991.

Per non dimenticare, anche quest’anno il Comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dell’associazione 140 Familiari delle vittime del Moby Prince e dell’associazione 10 aprile – Vittime del Moby Prince, celebrerà l’anniversario con cerimonie e iniziative.

Questo il programma di giovedì 10 aprile: alle 11, in Fortezza Nuova, deposizione di una corona al monumento in ricordo delle vittime; alle 12, in cattedrale, la funzione religiosa; alle 14,30 a Palazzo Civico, in sala consiliare, saluto del sindaco Salvetti ai familiari delle vittime e ai rappresentanti delle istituzioni. È prevista una diretta streaming della cerimonia in Consiglio su https://livorno.consiglicloud.it/.

Alle 16,30 da piazza del Municipio partirà il corteo che raggiungerà l’Andana degli Anelli (Porto Mediceo) passando da viale Avvalorati, piazza della Repubblica, via Grande, piazza Micheli, ponte dei Francesi; alle 17 all’Andana degli Anelli deposizione del cuscino di rose inviato dal presidente della Repubblica e della corona di alloro del Comune. È prevista la lettura dei nomi delle vittime e il lancio di rose in mare.

Alle iniziative legate all’anniversario parteciperanno, oltre alle istituzioni cittadine: Pietro Pittalis presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta e delegato dal presidente della Camera dei Deputati, il deputato Andrea Quartini, membro della commissione, l’onorevole Chiara Tenerini e Francesco Gazzetti, consigliere regionale.