sabato 6 Settembre 2025
Non abbassa il volume della musica nonostante i ripetuti richiami: dovrà rispondere di stalking

È stato denunciato alla procura di Livorno per atti persecutori, con pene fino a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Emesso anche l'avviso orale

Cronaca
Non abbassa il volume della musica nonostante i ripetuti richiami: dovrà rispondere di stalking (foto Carabinieri)
PORTO AZZURRO – Nonostante i ripetuti interventi delle pattuglie nela sua abitazione fin dallo scorso anno, l’uomo non aveva mai dato peso agli inviti di ridurre i rumori ed abbassare la musica per non arrecare disturbo ai vicini, soprattutto nelle ore notturne. 

Le numerose segnalazioni hanno portato i carabinieri della stazione di Porto Azzurro a raccogliere dettagliati elementi sui ripetuti episodi di disturbo. Alla luce delle risultanze, l’uomo, un 40enne già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla procura di Livorno per atti persecutori, con pene fino a 6 anni e 6 mesi di reclusione. I ripetuti e molesti comportamenti potrebbero essere definiti come stalking condominiale. 

Nei suoi confronti è stata inoltre applicata la misura di prevenzione dell’avviso orale, disposta dal Questore di Livorno su richiesta dei carabinieri. Tale misura consiste in un formale ammonimento a mantenere una condotta conforme alla legge ed è indipendente dal procedimento penale. 

